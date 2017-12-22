Учительница оставила послание родителям на лбу ученика

Преподаватель одной из частных школ в Ярославле, Россия, написала на лбу 14-летнего подростка "не готов", пока другие ученики держали его, чтобы мальчик не вырвался. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пострадавший – ребенок с особыми потребностями. После этого случая он перешел в другое образовательное учреждение.

Сам инцидент произошел в октябре во время урока русского языка. Как рассказала учительница, подросток "попался ей под горячую руку, когда она вышла из себя". По словам женщины, он долгое время приходил на занятия не подготовленным, хулиганил, мешал учителю, не давал дневник и периодически срывал уроки.

После прокурорской проверки против директора учебного заведения возбудили административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся либо нарушение порядка их реализации"). Прокурор района подал иск к педагогу и школе о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации причиненного ему морального вреда. В управлении Следственного комитета по Ярославской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Напомним, недавно техасском городе Пирлэнд учительница вызвала полицию, так как приняла 6-летнего мальчика арабского происхождения за террориста.

Ранее учительница 2-го класса в одной из школ Смоленска (Россия) заклеила рот ученику скотчем в качестве наказания за активность.