Удар по российскому бизнесу: Россия может официально стать "страной под санкциями"

Юристы объяснили, как статус "страны под санкциями" может ударить по всему бизнесу в России

Санкции США против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия могут иметь значимые последствия для бизнеса, даже если сами ограничения существенно не затронут финансово-экономическую сферу напрямую, говорится в обзоре международной юридической компании Debevoise & Plimpton.

Как объясняется в обзоре, дело в том, что если США не ограничатся стартовым раундом санкций и введут спустя несколько месяцев второй пакет, Россия может официально перейти в категорию стран, находящихся под санкциями.

Хотя, по мнению составителей отчета, первый пакет американских санкций за "дело Скрипалей" по общему правилу не должен стать основанием для применения таких положений, второй пакет санкций может повлечь признание России "находящейся под санкциями страной" в соответствии с определениями данного термина в некоторых договорах, обращают внимание юристы Debevoise & Plimpton.

"Компаниям, ведущим хозяйственную деятельность с Россией, а также российским компаниям, участвующим в международных сделках, следует проанализировать санкционные положения своих кредитных и прочих соглашений. Некоторые из них могут предусматривать, что ведение деятельности в "находящейся под санкциями стране" дает заимодавцу право требовать досрочного погашения кредита или влечет за собой иные неблагоприятные последствия", – отмечается в отчете.

Эти договорные положения, как правило, согласовывались в тот период, когда санкции США в отношении всего государства применялись только к Кубе, Ирану, КНДР и Сирии (а ранее также к Ливии, Мьянме и Судану), и не предполагалось, что Россия может стать страной, находящейся под действием таких санкций.

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Как и в отношении первого пакета санкций, американские власти вправе отказаться от применения любой из санкций по основаниям национальной безопасности, за исключением снижения уровня или приостановления дипломатических отношений, отмечается в докладе.

При этом Госдеп США пока не указал, какие санкции из второго пакета он намерен ввести, а также будут ли применяться какие-либо изъятия из сферы их действия.

"В зависимости от того, какие санкции будут введены в рамках второго пакета, Россия может стать "находящейся под санкциями страной" в соответствии с договорными определениями, использующими такие термины, как "эмбарго на импорт", "эмбарго на экспорт", "ограничения на финансирование" или "санкции в отношении всей страны или территории", – считают юристы Debevoise & Plimpton.

Как сообщалось, Госдепартамент США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В Госдепе отметили, что первый пакет санкций вступит в силу "примерно 22 августа", а второй куда более жесткий, может быть введен в действие осенью. Сайт "Сегодня" разобрался, какие именно ограничения США планируют ввести и как на это отреагировали в России.

Отметим, в Штатах также разработали законопроект о "санкциях из ада" против Москвы авторства сразу шести сенаторов из Республиканской и Демократической партии. Документ, среди прочего, запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

Помимо этого сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно, что Россия спонсирует терроризм, а от Трампа – чтобы он потребовал от России вернуть Крым и осудил вмешательство Москвы в американские выборы.

Кроме того, Конгрессе зарегистрирован похожий закон авторства сенаторов республиканца Марко Рубио и демократа Криса Ван Холлена.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".