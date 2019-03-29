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Ударили "Искандерами" и "Калибрами": Россия в Крыму провела ракетные учения

Сегодня, 15:58

К маневрам были привлечены также корабли, авиация и артиллерия

Ракетный комплекс "Искандер"
Ракетный комплекс "Искандер". Фото: Минобороны РФ
Ударили "Искандерами" и "Калибрами": Россия в Крыму провела ракетные учения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e24/130/5c9e24130cd6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e24/130/5c9e24130cd6a.jpg Россия К маневрам были привлечены также корабли, авиация и артиллерия

Россия провела в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Отмечается, что маневры в Крыму проходили в рамках учений войск Южного военного округа РФ, в который незаконной включен и украинский полуостров. Российские военные отработали нормативы по подготовке заданий для применения ракетного вооружения. Учебно-боевые задачи выполнили ракетные соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий ЮВО, а также ракетных кораблей Черноморского флота.

Управление огнем было организовано с командных пунктов объединений в пяти регионах – Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, Крыму, на Ставрополье, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

"В едином замысле тактической обстановки ракетные и артиллерийские соединения, а также корабли, оперативно-тактическая авиация и части ПВО отработали более 900 нормативов. Более пяти тысяч военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе более 300 с боевой стрельбой. В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", – говорится в сообщении.

Также в учениях были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, всего более 20 самолетов и вертолетов.

Как мы сообщали, на днях Россия начала в Крыму масштабные учения с десантниками, в которых задействованы 1,5 тысячи десантников и 300 единиц боевой техники и авиации. Это событие поднял на заседании ОБСЕ в Вене представитель Украины.

Также Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей". Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе.

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Тег Россия, Крым, учения, искандер

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