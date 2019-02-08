Удары Израиля по Сирии: в МИД России сделали жесткое заявление
Удары по суверенной сирийской территории должны быть прекращены и исключены, заявили в Москве
Удары Израиля по сирийской территории дополнительно дестабилизируют обстановку и должны быть прекращены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Что касается последних израильских атак, то мы заявили, что подобные произвольные удары по суверенной сирийской территории должны быть прекращены и исключены, - сказал он. - Говоря в целом о налетах и нападениях, отмечу, что у нас с Израилем устойчиво работает линия деконфликтинга по военной линии. Линия работает не год, а больше, мы ее совершенствуем".
"Любые удары дополнительно дестабилизируют обстановку, - подчеркнул он. - Никто не должен делать в Сирии то, что выходит за рамки антитеррористических целей".
Это не первый случай, когда Россия требует от Израиля прекратить обстрелы Сирии.
Как сообщалось, в ночь на 21 января Израиль нанес массированный воздушный удар по Дамаску. Израильские военные уточнили, что атаковали объекты иранских сил Аль-Кудс на территории Сирии.
Позже стало известно, что в результате ударов Израиля вблизи сирийской столицы погибли по меньшей мере 11 человек.
Также мы писали, что армия Израиля в Сирии разгромила хваленый российский комплекс "Панцырь-С1".
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