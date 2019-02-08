Удары Израиля по Сирии: в МИД России сделали жесткое заявление

Удары по суверенной сирийской территории должны быть прекращены и исключены, заявили в Москве

Фото: AFP

Удары Израиля по Сирии: в МИД России сделали жесткое заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg 2019-02-08T13:19:00+02:00 Россия Удары по суверенной сирийской территории должны быть прекращены и исключены, заявили в Москве

Удары Израиля по сирийской территории дополнительно дестабилизируют обстановку и должны быть прекращены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Что касается последних израильских атак, то мы заявили, что подобные произвольные удары по суверенной сирийской территории должны быть прекращены и исключены, - сказал он. - Говоря в целом о налетах и нападениях, отмечу, что у нас с Израилем устойчиво работает линия деконфликтинга по военной линии. Линия работает не год, а больше, мы ее совершенствуем".

"Любые удары дополнительно дестабилизируют обстановку, - подчеркнул он. - Никто не должен делать в Сирии то, что выходит за рамки антитеррористических целей".

Это не первый случай, когда Россия требует от Израиля прекратить обстрелы Сирии.

Как сообщалось, в ночь на 21 января Израиль нанес массированный воздушный удар по Дамаску. Израильские военные уточнили, что атаковали объекты иранских сил Аль-Кудс на территории Сирии.

Позже стало известно, что в результате ударов Израиля вблизи сирийской столицы погибли по меньшей мере 11 человек.

Также мы писали, что армия Израиля в Сирии разгромила хваленый российский комплекс "Панцырь-С1".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Удары Израиля по Сирии: в МИД России сделали жесткое заявление". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...