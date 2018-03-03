Угрозы Путина, "гуманитарная пауза" в Сирии и убийство журналиста: чем запомнилась неделя

Сайт "Сегодня" подобрал ТОП-5 самых важных событий мировой политики уходящей недели.

"Бряцанье оружием" от Путина

В четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Значительную часть своего выступления российский лидер посвятил военной тематике.

Путин продемонстрировал ряд новейших российских вооружений. В частности, он показал крылатую ракету с ядерным двигателем. По словам президента, она обладает "неограниченным радиусом действия" и "непредсказуемой траекторией полета". Также он продемонстрировал видео с ракетным комплексом "Сармат" и подводный беспилотник.

Кроме того президент РФ заявил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение против самой России и ее союзников ядерного или другого оружия массового уничтожения, а также в случае агрессии с использованием обычного вооружения, угрожающей существованию государства.

Выступление Путина вызвало бурную реакцию. Многие эксперты и СМИ считают что информация о новых военных разработках Поссии не соответствует действительности.

Мировые лидеры вы ступили с критикой военных угроз президента РФ, а США предупредили что готовы противостоять заявленным вооружениям.

Гуманитарная пауза в сирийской Гуте

Со вторника, 27 февраля, в Восточной Гуте в Сирии начали действовать "гуманитарные паузы", на время которых войска сирийского диктатора Башара Асада и российские ВКС прекращают боевые действия в этом районе. Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин.

Вместе с тем, как утверждают российские военные, из-за обстрелов со стороны "боевиков" мирные жители не могут покинуть Восточную Гуту во время гуманитарных пауз.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим, чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.

Убийство журналиста в Словакии

В начале недели стало известно, что в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Тела 27-летнего репортера и его подруги нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близ города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову. Отмечается, что они были убиты между 22 и 25 февраля.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали прежде всего известные бизнесмены, которые, по данным исследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.l

После случившегося ряд высокопоставленных чиновников, включая министра культуры, подали в отставку.

Полиция сообщила, что уже задержала подозреваемых в убийстве.

Отказ Каталонии от независимости

1 марта в парламенте Каталонии проголосовали за резолюцию, где осуждают "незаконное отстранение" Карлеса Пучдемона с должности главы правительства автономии. Но повторно подтверждать провозглашение независимости 27 октября не стали. Об этом сообщает El Pais.

А бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается участвовать в выборах президента Женералитата Каталонии, и выдвинул на этот пост задержанного руководителя общественной организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост регионального президента", – цитирует BBC заявление Пучдемона.

По его словам, он отказывается от участия, чтобы разблокировать патовую ситуацию, которая сложилась после проведения референдума о независимости Каталонии.

Ранее Конституционный суд заявил, что остановит утверждение Пучдемона на пост главы каталонского правительства, если он лично не появится в региональном парламенте на заседании в дни обсуждения и голосования. Предварительно Пучдемон должен испросить разрешения у Верховного суда Испании, чтобы прибыть в парламент.

Санкции ЕС против Польши

В четверг, 1 марта, депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

Накануне позицию Еврокомиссии по этому вопросу депутатам Европарламента представил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс. Он подчеркнул, что хотя Варшава положила начало диалогу с Еврокомиссией по статье 7 Договора ЕС (которая запускает процедуру санкций. – Ред.), Брюссель все еще ждет выполнения своих рекомендаций.

Европейская комиссия еще в декабре прошлого года впервые в истории решила начать санкционную процедуру против страны-члена ЕС за нарушение верховенства права польскими властями. По мнению ЕК, за последние два года в Польше был принят ряд законов, которые серьезно угрожают независимости судебной власти и независимости трех ветвей власти.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Срок истекает 20 марта. Если Польша не выполнит требования ЕК, это может привести к применению санкций, в частности, к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.