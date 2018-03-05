Украина хочет компенсацию от "Газпрома": у Путина рассказали, что об этом думают

"Нафтогазу" из-за действий россиян пришлось переплатить 34% от стоимости голубого топлива при закупках в Европе

В Кремле затруднились ответить, будет ли российский газовый монополист "Газпром" выплачивать компенсацию за газ Украине, так как компания намерена защищать свои интересы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос прорабатывается сейчас юристами компании.

"Я не стал бы комментировать заявление украинской стороны. Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости и ею занимаются юристы компании, поэтому какие-то комментарии здесь были бы излишни", – заявил Песков.

В то же время он напомнил, что "Газпром" намерен оспаривать намерения украинской стороны.

"Она (позиция РФ – ред.) достаточно последовательна, и конечно, компания будет свои интересы защищать", – добавил спикер Кремля.

Как заявлял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Украина требует от России заплатить за срыв поставок газа, так как Украине пришлось переплатить за поставки газа из Европы после газового демарша России с 1 марта.

В свою очередь, как сообщалось в российских СМИ, Москва якобы признала долг перед Украиной. После всех взаимозачетов "Газпром" должен будет отсчитать "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В итоге по результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.

После решения суда Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.