Украина, Иран и отравление Скрипалей: о чем Мэй разговаривала с Путиным

Мэй дала четко понять, что Лондон имеет доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипалей

Тереза Мэй. Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту РФ Владимиру Путину на полях G20, что нормализация отношений между Британией и Россией в текущей ситуации невозможна. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра.

По его словам, на встрече обсуждался инцидент в Солсбери, конфликт в Украине, иранская ядерная сделка и ситуация в Сирии.

"Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия", — сказал представитель Мэй.

"Она (Мэй. — Ред.) ясно дала понять, что у Соединенного Королевства есть неопровержимые доказательства того, что Россия стоит за атакой (в Солсбери). Она сказала, что подобные действия никогда не должны повториться, и что Соединенное Королевство хочет, чтобы два человека, которые несут ответственность за произошедшее, предстали перед правосудием", — приводит агентство Bloomberg слова представителя канцелярии главы правительства.

Кроме того, премьер призвала президента РФ сдержать наступление Асада в Идлибе и заявила о готовности "безоговорочно выступать в защиту либеральной демократии" и прав человека, в том числе представителей сексуальных меньшинств.

Также Тереза Мэй сообщила Путину, что действия России в Украине вызывают у Лондона глубокое беспокойство.

"Она сказала, что действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство и что для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта", — цитирует Bloomberg представителя Мэй.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов , которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Кроме этого, сообщалось, что Британия после выхода из ЕС будет бороться с российской агрессией , укрепляя торговые связи с Украиной и сохраняя европейские санкции – с таким заявлением выступит министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.

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