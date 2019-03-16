Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН
У России необходимо отобрать право вето в тех вопросах, где речь идет об агрессии РФ против Украины
Лишение Российской Федерации права вето в Совете безопасности ООН в вопросах, касающихся ее агрессии против Украины, все еще актуально, подчеркивает заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
"На наш взгляд, выполнение ст. 27 устава, которая подчеркивает, что в Совете безопасности, член которого является стороной в споре, должен воздерживаться от голосования, столь же актуально, как и было раньше", – сказал он на заседании Совбеза ООН в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма Россией.
"Мы считаем, что франко-мексиканская инициатива в отношении приостановления действия вето в контексте широкомасштабных злодеяний – это шаг в верном направлении в общем контексте усилий по реформированию Совета безопасности", – отметил Кислица.
Вместе с тем он процитировал президента Украины Петра Порошенко, который говорил о том, что у России необходимо отобрать право вето, по крайней мере, в тех вопросах, где речь идет об агрессии РФ против Украины.
"Я … говорил с министром здравоохранения госпожой Супрун (и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун – Ред.). Мы согласились, что агрессию России можно сравнивать с наркозависимостью пациента", – сказал замминистра.
Он отметил, что отсутствие должной реакции международного сообщества на нарушение Россией международного права ведет к "более воинственной России".
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, как Россию можно лишить права вето в Совбезе ООН.
Напомним, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что 12 случаев применения Россией права вето в Совете безопасности ООН по сирийскому конфликту является доказательством того, что Россия продолжает войну в Сирии. Маас добавил, что его "очень угнетает" вето России в Совбезе ООН.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, когда в Конгрессе попробуют преодолеть первое вето Трампа
Палата представителей инициирует голосование для преодоления его вето
Трамп хочет наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
Сенат утвердил резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении чрезвычайного положения на южной границе США