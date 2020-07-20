Россия соберет 120 тысяч солдат, сотни танков и самолетов у границ Украины: интервью с разведчиком

Представитель ГУР Минобороны рассказал, как российские курсанты проходили практику на Донбассе и сколько техники завезли туда оккупанты

За последние полтора месяца не раз возникали новые угрозы со стороны оккупантов на Донбассе, проводились военные сборы в так называемой ДНР. Многие восприняли это как предвестники очередной военной эскалации.

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Что стоит за обострением на Донбассе и к чему готовиться Украине – на эти вопросы сайту "Сегодня" ответил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

/ Фото: Сегодня

- За последнее время появилось немало информации о новых угрозах со стороны оккупантов. Например, о военных сборах в "ДНР", скоплении войск вблизи украинских границ. Каковы прогнозы ситуации на Донбассе на ближайшее время?

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- Это комплексный вопрос. Если взять Военную доктрину Украины, то там четко определены угрозы, которые существуют сегодня. По сути эти угрозы с 2015 года не изменились: военное присутствие Российской Федерации на Донбассе, агрессивные действия в отношении Украины, наращивание группировок войск у наших границ, милитаризация оккупированных территорий. Еще одно, наиболее угрожающее – это создание ударных группировок войск, которые могут действовать против Украины. Как показывает опыт, уровень угроз возрастает в конце зимнего или летнего периода обучения Вооруженных сил России, когда проводятся активные мероприятия боевой и особенно оперативной подготовки войск.

Именно сейчас начинается активный период подготовки и проведения учений на разных уровнях. Активная фаза боевой подготовки приходится на сентябрь-октябрь, когда проводятся стратегические командно-штабные учения с широким привлечением войск. В этом году, в соответствии с планами российского командования, будут проведены учения "Кавказ-2020". Во время этих учений отрабатываются все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов. Свои задания выполняют артиллерия, танковые подразделения, ПВО, авиация и другие. Это комплекс мероприятий, который предусматривает отработку всех элементов боевого взаимодействия.

Сейчас мы видим, что начались специальные учения. Что это означает? Разного рода войска будут отрабатывать свои задания. Десантные войска – прежде всего переброску и высадку десантов на незнакомые территории, инженерные подразделения – наведение различных переправ через водные преграды и обеспечение передвижения войск, противовоздушная оборона – организацию единой системы ПВО на поле боя и прикрытие стратегических объектов. Как правило, это происходит в течение июля-августа.

Активная фаза учений "Кавказ-2020" запланирована на 21-26 сентября. Основные полигоны, которые будут задействованы, находятся в Южном военном округе. Могу сказать, что после 2014 года масштабность и размах стратегических учений в России начали расти. В чем состоит вызов для нас и почему обращаем на это внимание. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. С началом активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины.

- Есть ли активность возле наших границ и где именно?

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- Сейчас активность есть. Например, в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма.

- Как украинская разведка все это отслеживает?

- Мы используем все силы и средства, которые имеем. В том числе космический и беспилотный сегменты, радиоэлектронную разведку и многое другое. Чтобы иметь достоверную информацию, необходимы как минимум 2-3 источника.

- Многие украинцы задаются вопросом о вероятности открытого вторжения России в Украину сейчас…

- Вооруженные силы Российской Федерации имеют свои сценарии в разных ситуациях, и планы эти постоянно уточняются.

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- Если известно об активной фазе учений, то как будут защищены границы Украины?

- Мы усилили разведку. Это первое, что делается в таких ситуациях. Усилены все виды разведки для выяснения замысла учений, определения районов разворачивания войск, вернутся ли они в места постоянной дислокации после учений. Также выясняется, возможны ли под прикрытием учений другие действия. Кроме того, если возрастает уровень угрозы, то Вооруженными силами Украины принимаются все меры для нейтрализации опасности. Дисбаланса сил не будет.

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- Кстати, как разведке становится известно, вернутся ли российские войска после учений на места постоянной дислокации?

- О таких намерениях можно говорить, если есть сворачивание системы управления, которая была развернута во время учений, переброска войск с полигонов в места постоянной дислокации, возвращение авиации на аэродромы постоянного базирования и другие разведпризнаки.

- Расскажите о милитаризации оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Сколько там сейчас военной техники?

- Остановлюсь на оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Конфигурация российских оккупационных войск остается без особых изменений с января 2016 года. Созданы и действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО. Известно, что с 2016 года там произошло усиление артиллерии – дополнительно были завезены противотанковые комплексы, артсистемы. При этом мы постоянно отмечаем поддержание количества вооружения и его боевой готовности. К примеру, наши бойцы уничтожили две САУ противника, и однозначно вскоре с территории России будут доставлены новые артустановки.

- Что известно о формированиях оккупантов?

- Ситуация там сложная: некомплект воюющих, проблемы с выплатами денег, нежелание воевать на передовой и рисковать своей жизнью. Есть факты дезертирства с оружием, есть факты недоверия к командирам-россиянам. Наемники из России получают в 5-10 раз больше, чем местные.

- О каких суммах идет речь?

- Все зависит от должности, которую занимают кадровые военнослужащие Вооруженных сил России или российские наемники. Для них выплаты начинаются с 45 тыс. российских рублей, а для местных – с 18 тыс. рублей.

- Ранее звучала информация, что россияне привозят на Донбасс курсантов сдавать экзамены в боевой обстановке. Это правда?

- Да. Мы наблюдали там курсантов, слушателей и преподавателей из артиллерийской академии, которая находится в Санкт-Петербурге. Они постоянно там были в 2017-2018 годах и реально проходили практику в боевых условиях. Особенно касалось это преподавателей, потому как преподаватель должен передавать свой опыт. Кстати, те генералы и офицеры, которые первыми заходили на Донбасс, серьезно поднялись по карьерной лестнице. Они сейчас как минимум командующие армиями, заместители командующих округами, они в высшем военном эшелоне.

- Есть какие-либо интересные трофеи?

- Да, конечно. Мы собрали весь спектр беспилотных летательных аппаратов, которые использует против нас Российская Федерация. Вся "линейка". С их помощью оккупанты производили разведку, могли наводить артиллерию, рассылать SMS нашим бойцам, например, такого содержания: "Солдат ЗСУ! Тебе чекають та кохають рідні!" и т. д. Свои беспилотники они постоянно усовершенствуют. По нашей информации, в боевых подразделениях работают и представители заводов-изготовителей различного вооружения. Они в боевых условиях отслеживают параметры, вносят коррективы и модернизируют образцы техники и оружия.

- Простой вопрос. На оккупированных территориях Донбасса есть люди, которые помогают украинской разведке?

- Патриоты есть. Но важно сказать, что контрразведывательная деятельность противника там на высоком уровне. Весь контроль и методики – российские.

- Как изменилась украинская разведка за последние 6 лет?

- Разведчики стали профессиональнее. У нас в наличии комплексы, которые позволяют видеть значительно больше, чем в 2014 году. Например, беспилотников и многих комплексов разведки до 2014 у нас не было вообще. Реалии диктуют условия – мы развиваемся и развиваем новые направления.

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