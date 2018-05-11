Украинские наемники на службе Путина: новое расследование о ЧВК "Вагнера"

В составе частной военной компании "Вагнера", которая обслуживает интересы президента России Владимира Путина и его окружения в Сирии есть особая ротно-тактическая группа (РТГр) "Карпаты". Ее особенность в том, что в нее входит только несколько бывших профессиональных военных ВС РФ, и до 10 граждан РФ, занимающих командные должности. Остальной личный состав, около 40 человек, – это украинские наемники, которые сначала воевали за интересы Российской Федерации на Донбассе, а потом поехали зарабатывать на войне в Сирии. Об этом говорится в расследовании проекта "ИХТАМНЕТ_М0209" совместно с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Как отмечается, изначально подразделение "Карпаты" россияне создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но из-за слабой подготовки личного состава от этой идеи впоследствии отказались и наемников из Донбасса переправили в Сирию.

Как отмечается, в ходе сбора информации установлено, что командные должности в РТГр "Карпаты" занимают исключительно граждане РФ, имеющие боевой опыт, приобретенный за пределами России. Установлены 8 россиян.

командир роты Дмитриев Алексей Павлович, личный номер в ЧВК Вагнера М-1880, 16.11.1977 года рождения, позывной "Весна" (сначала это подразделение называли по позывным командира);

командир взвода (отделения) Рябихин Сергей Валентинович, М-1882, 05.03.1969;

командир взвода (отделения) Шувариков Андрей Николаевич, М-1884, 04.05.1977;

снайпер-разведчик Шерматов Карим Юнусалийович, М-1123, 01.09.1990;

стрелок Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979;

стрелок Кирпичев Эдуард Эдуардович, 04.05.1970;

стрелок Погребной Владимир Владимирович, 03.11.1991;

стрелок Фабриков Георгий Андреевич, 31.01.1994.

Остальной личный состав группы – украинцы, которых завербовали для войн в Донбассе и Сирии на стороне РФ. В "Карпатах" они имеют должность "стрелок". Установлены личности 40 наемников:

Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975, проживал в Донецке, воевал под Иловайском, по предварительным данным, убит 18.11.2017 в Сирии;

Бойко Петр Алексеевич, 08.07.1970, прописан в Дружковке Донецкой области;

Бойченко Владимир Сергеевич, 29.01.1986, Арциз Одесской области;

Бояр Алексей Петрович, 01.08.1971, Донецк;

Веремчук Тимур Сергеевич, 08.05.1994, Донецк;

Верещагин Алексей Олегович, 30.03.1976; Харьков;

Гавриленко Андрей Александрович, 10.12.1989, село Нерубайское Одесской области;

Господарев Игорь Анатольевич, 30.06.1981, Харьков;

Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974, Старобешево Донецкой области;

Гудко Владимир Игоревич, 03.01.1991, пгт Александровка под Черноморском в Одесской области;

Гусев Сергей Валерьевич, 21.10.1980, село Раздолье Первомайского района Харьковской области;

Калина Сергей Анатольевич, 03.08.1971, Ахтырка Сумской области;

Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993, Донецк, убит в ночь с 7 на 8 апреля 2016-го в пригороде Латакии в Сирии в 700 м от базового лагеря;

Козыренко Андрей Владимирович, 18.06.1969, Торез Донецкой области, в 2015-м попадал в плен к ВСУ, был обменян, поступил в ЧВК Вагнера и попал в "Карпаты";

Кузнецов Станислав Геннадьевич, 28.05.1983, Донецк;

Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994, село Власовка Луганской области;

Лобачев Александр Валерьевич, 31.05.1973, Симферополь;

Максимчук Александр Германович, 25.01.1972, Харьков;

Михайлов Алекс Камилович, 13.07.1973, Краматорск Донецкой области;

Молчанов Николай Сергеевич, 25.02.1992, Донецк;

Морев Константин Владимирович, 22.02.1974, Харьков;

Мотинга Александр Викторович, 15.11.1980, Славянск Донецкой области, по предварительным данным, убит 14.06.2017;

Николенко Николай Павлович, 12.05.1982, Донецк;

Пеняскин Алексей Михайлович, 24.09.1988, Макеевка Донецкой области;

Писаревский Александр Александрович, 06.05.1990, Макеевка;

Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968, Горловка Донецкой области, по предварительным данным, убит 08.03.2016 при штурме высоты 526 в р-не сирийской Пальмиры;

Рожко Денис Васильевич, 15.03.1977, село Грибовка Одесской области;

Саржан Виктор Александрович, 28.11.1969, Кривой Рог;

Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967, Донецк;

Серебряков Алексей Николаевич, 21.09.1981, Моспино Донецкой области;

Тачинский Александр Сергеевич, 11.05.1986, пгт Песочин Харьковской области;

Тютин Евгений Александрович, 30.11.1982, Харьков, в 2008 году осужден за групповое изнасилование на 4 года тюрьмы;

Шепель Артем Викторович, 24.01.1989, Горловка;

Шумейко Максим Сергеевич, 26.04.1977, Симферополь;

Шумилов Александр Евгеньевич, 26.04.1977, пгт Солоницевка Харьковской области;

Юдин Виталий Владимирович, 31.08.1966, Киев;

Белоус Дмитрий Викторович, 08.02.1986, Харьков;

Кравченко Николай Иванович, 17.05.1970, Енакиево Донецкой области;

Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976, Донецк.

Также, как отмечается, в списках "Вагнера" в составе "Карпат" указаны еще семь человек, гражданство которых пока не установлено, также с должностью "стрелок":

Букреев Андрей Юрьевич;

Кузьменко Владислав Александрович;

Максимов Максим Максимович;

Мантаев Умар Мусайович;

Помазан Андрей Николаевич;

Рубанов Алексей Сергеевич;

Семенченко Дмитрий Владимирович.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что его ведомство установило 26 российских офицеров, которые с 2014 года осуществляют подготовку вагнеровцев. Они проводили с ними тактическую, огневую, инженерную и артиллерийскую подготовку, обучали экипажи танков, БМП, БТР и ПВО.

"Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротной тактической группы "Карпаты", состоящей преимущественно из граждан Украины – участников бандформирований на Донбассе. Эта группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины. Служба установила всех участников группы "Карпаты" в составе пятидесяти шести человек", – заявил он.