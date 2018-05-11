Украинские наемники на службе Путина: новое расследование о ЧВК "Вагнера"

Сегодня, 15:23

Изначально подразделение "Карпаты" россияне создавали для диверсий в тылу украинской армии

Наемники. Фото: informnapalm.org
Наемники. Фото: informnapalm.org

В составе частной военной компании "Вагнера", которая обслуживает интересы президента России Владимира Путина и его окружения в Сирии есть особая ротно-тактическая группа (РТГр) "Карпаты". Ее особенность в том, что в нее входит только несколько бывших профессиональных военных ВС РФ, и до 10 граждан РФ, занимающих командные должности. Остальной личный состав, около 40 человек, – это украинские наемники, которые сначала воевали за интересы Российской Федерации на Донбассе, а потом поехали зарабатывать на войне в Сирии. Об этом говорится в расследовании проекта "ИХТАМНЕТ_М0209" совместно с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Как отмечается, изначально подразделение "Карпаты" россияне создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но из-за слабой подготовки личного состава от этой идеи впоследствии отказались и наемников из Донбасса переправили в Сирию.

Как отмечается, в ходе сбора информации установлено, что командные должности в РТГр "Карпаты" занимают исключительно граждане РФ, имеющие боевой опыт, приобретенный за пределами России. Установлены 8 россиян.

  • командир роты Дмитриев Алексей Павлович, личный номер в ЧВК Вагнера М-1880, 16.11.1977 года рождения, позывной "Весна" (сначала это подразделение называли по позывным командира);
  • командир взвода (отделения) Рябихин Сергей Валентинович, М-1882, 05.03.1969;
  • командир взвода (отделения) Шувариков Андрей Николаевич, М-1884, 04.05.1977;
  • снайпер-разведчик Шерматов Карим Юнусалийович, М-1123, 01.09.1990;
  • стрелок Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979;
  • стрелок Кирпичев Эдуард Эдуардович, 04.05.1970;
  • стрелок Погребной Владимир Владимирович, 03.11.1991;
  • стрелок Фабриков Георгий Андреевич, 31.01.1994.

Остальной личный состав группы – украинцы, которых завербовали для войн в Донбассе и Сирии на стороне РФ. В "Карпатах" они имеют должность "стрелок". Установлены личности 40 наемников:

  • Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975, проживал в Донецке, воевал под Иловайском, по предварительным данным, убит 18.11.2017 в Сирии;
  • Бойко Петр Алексеевич, 08.07.1970, прописан в Дружковке Донецкой области;
  • Бойченко Владимир Сергеевич, 29.01.1986, Арциз Одесской области;
  • Бояр Алексей Петрович, 01.08.1971, Донецк;
  • Веремчук Тимур Сергеевич, 08.05.1994, Донецк;
  • Верещагин Алексей Олегович, 30.03.1976; Харьков;
  • Гавриленко Андрей Александрович, 10.12.1989, село Нерубайское Одесской области;
  • Господарев Игорь Анатольевич, 30.06.1981, Харьков;
  • Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974, Старобешево Донецкой области;
  • Гудко Владимир Игоревич, 03.01.1991, пгт Александровка под Черноморском в Одесской области;
  • Гусев Сергей Валерьевич, 21.10.1980, село Раздолье Первомайского района Харьковской области;
  • Калина Сергей Анатольевич, 03.08.1971, Ахтырка Сумской области;
  • Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993, Донецк, убит в ночь с 7 на 8 апреля 2016-го в пригороде Латакии в Сирии в 700 м от базового лагеря;
  • Козыренко Андрей Владимирович, 18.06.1969, Торез Донецкой области, в 2015-м попадал в плен к ВСУ, был обменян, поступил в ЧВК Вагнера и попал в "Карпаты";
  • Кузнецов Станислав Геннадьевич, 28.05.1983, Донецк;
  • Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994, село Власовка Луганской области;
  • Лобачев Александр Валерьевич, 31.05.1973, Симферополь;
  • Максимчук Александр Германович, 25.01.1972, Харьков;
  • Михайлов Алекс Камилович, 13.07.1973, Краматорск Донецкой области;
  • Молчанов Николай Сергеевич, 25.02.1992, Донецк;
  • Морев Константин Владимирович, 22.02.1974, Харьков;
  • Мотинга Александр Викторович, 15.11.1980, Славянск Донецкой области, по предварительным данным, убит 14.06.2017;
  • Николенко Николай Павлович, 12.05.1982, Донецк;
  • Пеняскин Алексей Михайлович, 24.09.1988, Макеевка Донецкой области;
  • Писаревский Александр Александрович, 06.05.1990, Макеевка;
  • Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968, Горловка Донецкой области, по предварительным данным, убит 08.03.2016 при штурме высоты 526 в р-не сирийской Пальмиры;
  • Рожко Денис Васильевич, 15.03.1977, село Грибовка Одесской области;
  • Саржан Виктор Александрович, 28.11.1969, Кривой Рог;
  • Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967, Донецк;
  • Серебряков Алексей Николаевич, 21.09.1981, Моспино Донецкой области;
  • Тачинский Александр Сергеевич, 11.05.1986, пгт Песочин Харьковской области;
  • Тютин Евгений Александрович, 30.11.1982, Харьков, в 2008 году осужден за групповое изнасилование на 4 года тюрьмы;
  • Шепель Артем Викторович, 24.01.1989, Горловка;
  • Шумейко Максим Сергеевич, 26.04.1977, Симферополь;
  • Шумилов Александр Евгеньевич, 26.04.1977, пгт Солоницевка Харьковской области;
  • Юдин Виталий Владимирович, 31.08.1966, Киев;
  • Белоус Дмитрий Викторович, 08.02.1986, Харьков;
  • Кравченко Николай Иванович, 17.05.1970, Енакиево Донецкой области;
  • Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976, Донецк.

Также, как отмечается, в списках "Вагнера" в составе "Карпат" указаны еще семь человек, гражданство которых пока не установлено, также с должностью "стрелок":

  • Букреев Андрей Юрьевич;
  • Кузьменко Владислав Александрович;
  • Максимов Максим Максимович;
  • Мантаев Умар Мусайович;
  • Помазан Андрей Николаевич;
  • Рубанов Алексей Сергеевич;
  • Семенченко Дмитрий Владимирович.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что его ведомство установило 26 российских офицеров, которые с 2014 года осуществляют подготовку вагнеровцев. Они проводили с ними тактическую, огневую, инженерную и артиллерийскую подготовку, обучали экипажи танков, БМП, БТР и ПВО.

"Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротной тактической группы "Карпаты", состоящей преимущественно из граждан Украины – участников бандформирований на Донбассе. Эта группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины. Служба установила всех участников группы "Карпаты" в составе пятидесяти шести человек", – заявил он.
Россия, Сирия, Украина, вагнер

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