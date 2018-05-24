Украинским рыбакам в России грозит пять лет тюрьмы

Двоих рыбаков без документов задержали краснодарские пограничники, когда они на моторной лодке подошли к установленным ставным сетям

На двух украинцев, задержанных российскими пограничниками в Азовском море, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю в среду.

"В отношении граждан Украины из Бердянска, задержанных 10 мая за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.258.1 и ч.3 ст.256 УК РФ, которые предусматривают, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет", – сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия, двоих рыбаков без документов задержали краснодарские пограничники, когда они на моторной лодке подошли к установленным ставным сетям.

"Незаконные действия были пресечены силами сотрудников береговой охраны, патрулировавшими этот район", – уточнил собеседник агентства.

Сотрудниками краевого погрануправления извлекли из браконьерских сетей две особи краснокнижного осетра русского и более 30 экземпляров камбалы-калкан.

Ранее сообщалось, что на западном берегу оккупированного Крыма российские пограничники задержали в Черном море судно из Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.