Украинский нардеп объяснил, как агрессивная Россия дискредитирует православие
Агрессора нельзя задобрить, его можно только остановить, говорит Виктор Еленский
Российские депутаты дискредитируют не только Межпарламентскую ассамблею православия, но и православие как таковое, – заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Виктор Еленский, покидая МАП, которая в этом году проходила в Грузии.
Председателем Ассамблеи был избран представитель Компартии в Госдуме РФ Сергей Гаврилов, который участвовал в российско-грузинской войне.
Это вызвало массовое недовольство грузинского народа, в городе началась акция протеста , на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарности, когда одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран – Украины, Грузии, Молдовы.
"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", – отметил депутат "Народного фронта".
После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского – начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.
Между тем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии – оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.
Ранее новости "Сегодня" писали, что многотысячная акция в Тбилиси у здания парламента Грузии в ночь на пятницу, 21 июня, закончилась разгоном демонстрантов и оттеснением их от здания парламента. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.
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