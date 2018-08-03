Украинский политзаключенный вышел на свободу из колонии в РФ

Костенко опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить

Крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом пишет Громадське Радіо.

"Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии – Артур Абашев и я", – сказал член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин.

По его словам, дальше Костенко через Москву поедет в Киев. Украинец отбыл наказание, его освободили за истечением срока заключения.

По словам Шадрина, Костенко опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить.

"Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут уволить или 3 или 5 числа. Мы обязательно позже дадим об этом полную информацию", – сказала Советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина и добавила, что пока не может прокомментировать детали того, как в Украине дальше заниматься вопросом Костенко и которую ему окажут помощь.

Позже уполномоченный по правам человека Людмила Денисова подтвердила информацию об освобождении Костенко и сказала, что он находится под защитой украинской власти.

"Александр находится с консулом Украины и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны. Я на связи с консулом, держу ситуацию под контролем", – сказала омбудсмен.

Напомним, крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российской исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины.

Ранее мать заключенного в РФ украинца Александра Кольченко Лариса вышла на пикет в Симферополе, чтобы поздравить Олега Сенцова с днем рождения.

Российский адвокат Ольга Динзе подтвердила, что мать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Людмила, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.