Украинский политзаключенный вышел на свободу из колонии в РФ
Костенко опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить
Крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом пишет Громадське Радіо.
"Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии – Артур Абашев и я", – сказал член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин.
По его словам, дальше Костенко через Москву поедет в Киев. Украинец отбыл наказание, его освободили за истечением срока заключения.
По словам Шадрина, Костенко опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить.
"Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут уволить или 3 или 5 числа. Мы обязательно позже дадим об этом полную информацию", – сказала Советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина и добавила, что пока не может прокомментировать детали того, как в Украине дальше заниматься вопросом Костенко и которую ему окажут помощь.
Позже уполномоченный по правам человека Людмила Денисова подтвердила информацию об освобождении Костенко и сказала, что он находится под защитой украинской власти.
"Александр находится с консулом Украины и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны. Я на связи с консулом, держу ситуацию под контролем", – сказала омбудсмен.
Напомним, крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российской исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины.
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