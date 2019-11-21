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"Украинского шпиона" из армии России арестовали на два месяца

21 ноября, 15:55

Военный суд в России принял решение о задержанном военнослужащем

/ Фото: Pixabay

В России избрали меру пресечения военнослужащему, которого заподозрили в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщили в Южном окружном военном суде, служащего Вооруженных сил России поместили под арест на два месяца.

Соответствующее решение 21 ноября принял гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону.

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Как сообщалось, против мужчины уже возбудили уголовное дело – российские спецслужбы обвиняют его в государственной измене. Якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины он собирал данные, которые могли нанести ущерб обороноспособности РФ.

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Журналисты "Открытых медиа" утверждают, что задержанным является 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков. Он служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного военного округа.

Напомним, этим летом сотрудники украинской контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, который работал на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Также ранее сообщалось, что СБУ задержала в Харьковской области полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.

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