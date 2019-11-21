"Украинского шпиона" из армии России арестовали на два месяца

Военный суд в России принял решение о задержанном военнослужащем

/ Фото: Pixabay

В России избрали меру пресечения военнослужащему, которого заподозрили в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщили в Южном окружном военном суде, служащего Вооруженных сил России поместили под арест на два месяца.

Соответствующее решение 21 ноября принял гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону.

Реклама

Как сообщалось, против мужчины уже возбудили уголовное дело – российские спецслужбы обвиняют его в государственной измене. Якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины он собирал данные, которые могли нанести ущерб обороноспособности РФ.

В тренде В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

Журналисты "Открытых медиа" утверждают, что задержанным является 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков. Он служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного военного округа.

Напомним, этим летом сотрудники украинской контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, который работал на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Также ранее сообщалось, что СБУ задержала в Харьковской области полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама