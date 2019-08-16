Украинского узника Кремля Балуха увезли из колонии в России

Владимир Балух находится в «Лефортово» или «Бутырке" в Москве

Фото: Oleksandra Surgan / krymr.org

Российские тюремщики этапировали политзаключенного украинского активиста Владимира Балуха, который ранее жаловался на сильные боли в теле, из колонии № 4 города Торжок в Тверской области в Москву.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" с ссылкой на адвоката узника Кремля Ольгу Динзе.

Женщина призналась, что на данный момент ей неизвестно точное местоположение ее подзащитного.

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"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка", – заявила она 16 августа.

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О случившемся Динзе узнала от сестры Балуха, когда той вернулось письмо. Эту информацию адвокату подтвердила администрация колонии.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, либо другие обстоятельства произошедшего ей не известны.

Напомним, в начале этого месяца стало известно о том, что Владимира Балуха поместили на 15 суток в штрафной изолятор в колонии в Торжке. За четыре месяца его пребывания в колонии это случилось уже в шестой раз.

Мы также писали, что с июня по июль Балух проводил голодовку из-за нечеловеческих условий содержания в российской исправительной колонии, в частности пребывания более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишения права встречи с консулом.

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