"Одного Крыма мало": что говорил об Украине скандальный священник Чаплин

Он призывал Россию захватить Украину и заявлял, что лучше война, чем Донбасс в составе Украины

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26 января, на 52-м году жизни скоропостижно ушел из жизни священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин, известный своими скандальными заявлениями о "священной войне" и уверявший, что в убийствах людей нет ничего плохого. Сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты Чаплина об Украине.

Так, однажды Чаплин предложил России договориться с США и обменять президента Сирии Башара Асада на часть Украины:

"Требуют отстранить Асада – можно на это пойти. Но взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней. Главное же – нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью?", – заявил Чаплин.

В подобных высказываниях нет ничего странного – ведь он также называл "сатанизмом" утверждение, что никого нельзя лишать жизни. И хвалил Сталина за убийства:

"А что, в конце концов плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов? Некоторых людей физически уничтожать можно и нужно. И не факт, что отмена смертной казни – правильное решение. Даже Бог, если мы читаем "Апокалипсис", прямо санкционировал уничтожение большого количества людей как назидание для остальных".

А в марте прошлого года он заявил, что такого государства, как Украина, быть не должно. И прямым текстом призвал Россию продолжить аннексию украинских территорий:

К наступлению на Украину он, впрочем, призывал Россию неоднократно – уверяя, что она и так потеряла много времени, а Крыма – мало:

"Россия слишком долго отступала. Отступала со времен Карибского кризиса. Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил", – заявил священник во время выступления перед людьми:

Также он заявил, что Донбасс не должен возвращаться в состав Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

"Лучше любая война, чем это (Донбасс в составе Украины – Ред). Точно надо, наконец, изгнать из власти всех, у кого деньги, имущество и семьи за рубежом. Выбросить за 24 часа. Это – враги народа, главные и неисправимые. Это – мерзость перед Господом, и пусть суд Божий над ними, их детишками и другими, кто им дорог, будет самым беспощадным. Я буду молиться за такой суд".

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