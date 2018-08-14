Умер писатель Эдуард Успенский

Российский детский писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет. Он скончался в своем доме в Новой Москве. Писатель несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

По данным российских СМИ, недавно писатель вернулся из Германии, где проходил очередной курс лечения. Он надеялся на выздоровление, но 9 августа потерял сознание у себя дома. Супруга вызвала врачей. Медики предложили ему госпитализацию, но Успенский предпочел остаться дома.

Первая книга Успенского про Дядю Федора "Дядя Федор, пес и кот" была опубликована в 1974 году. Позже вышло несколько серий-продолжений этой сказки, по четырем из которых были сняты мультфильмы. Другим известным произведением писателя является сказка "Крокодил Гена и его друзья". Его произведения были переведены белее чем на 20 языков.

Напомним, в 2014 году в беседе с журналистами "Дождя" Эдуард Успенский заявил о своей поддержке музыканта Андрея Макаревича и сказал, что относится к числу 10% умных россиян. По мнению Успенского, в стране после крымских событий четко видны два лагеря. "Страна разделилась на 10% умных и 90% идиотов. Я считаю, что отношусь к тем 10% умным, потому что вся эта история с Крымом — она безобразна", — сказал Успенский.

Ранее мы писали, что скончался писатель Владимир Войнович.

Также в этом году ушел из жизни известный британский писатель Филип Керр.