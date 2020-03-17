Умер известный противник Путина Эдуард Лимонов

О смерти главного "нацбола" РФ сообщили в его движении "Другая Россия"

Российский политик и писатель Эдуард Лимонов, который ранее в этом году, побывав в Донецке,резко раскритиковал так называемую "ДНР", скончался в возрасте 77 лет.

Об этом 17 марта заявили в пресс-службе оппозиционного движения "Другая Россия", которое он возглавлял. Подробности случившегося обещали рассказать на следующий день, отметив, лишь что мужчина умер в Москве.

Телеграм-канал Mash пишет, что Лимонова, который боролся с онкологическим заболеванием, увезли в больницу еще 15 марта. У него началось кровотечение. Врачи сделали две операции, но спасти не смогли.

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Лимонов был известен как автор книг "Это я – Эдичка", "Подросток Савенко", "Дневник неудачника" и "История его слуги", а также редактор газеты "Лимонка".

В политике он оставил свой след как создатель впоследствии запрещенной в РФ Национал-большевистской партии, а также ныне действующей "Другой России". Также в 2006-2008 годах был одним из организаторов оппозиционных Маршей несогласных, среди лозунгов которых была "Россия без Путина".

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При этом он критиковал украинскую Революцию Достоинства и одобрял незаконную аннексию Крыма Россией, из-за чего у него произошел конфликт с остальной, проукраинской, частью российской оппозиции.

В 2001 году Эдуарда Лимонова признали виновным в хранении оружия и, спустя два года, приговорили к 4 годам лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в России при загадочных обстоятельствах скончался оппозиционный политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

А 27 февраля в России отмечается годовщина убийства оппозиционера Бориса Немцова, которого в 2015 году застрелили в самом центре Москвы.

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