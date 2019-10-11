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Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

11 октября, 14:31

Леонов вошел в историю как первый человек, вышедший в открытый космос

Алексей Леонов

Алексей Леонов / Фото: сайт Кремля

В России на 86-м году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов, который ранее раскрыл тайну смерти Юрия Гагарина.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Алексей Леонов стал одиннадцатым космонавтом Советского Союза, но в историю он попал как первый человек, который вышел в открытый космос. Выход он совершил в 1965 году.

Кроме того, в июле 1975 года Леонов принял участие в первом совместном космическом полете СССР и США , когда корабли "Союз-19" и Apollo состыковались, а космонавты и астронавты перешли на соседние корабли.

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Леонов был дважды Героем Советского Союза.

Обстоятельства смерти космонавта не сообщаются, однако известно, что в последние годы у мужчины были проблемы со здоровьем.

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Кроме того, по информации Telegram-канала Mash, Леонов ушел из жизни после продолжительной болезни в Московской клинической больнице № 68.

Напомним, в марте этого года в возрасте 84 лет жизни скончался советский летчик-космонавт Валерий Быковский, который совершил три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды.

А в прошлом году ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк. На церемонию прощания с легендой пришли бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

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Россия космос леонов космонавты

Источник: Интерфакс

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