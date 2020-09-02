Умер солист первого состава "Ласкового мая"

Александр Прико умер после длительного лечения в Санкт-Петербурге

Не успела широкая общественность осознатьсмерть киноактера Бориса Клюева, главы семейства из киносериала "Воронины", как стало известно, что солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико умер после длительного лечения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду, 2 сентября, солист группы Юрий Шатунов на своей официальной странице в Instagram.

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"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико", – написал Шатунов.

2 августа продюсер группы Андрей Разин сообщил, что Александр Прико в тяжелом состоянии поступил во 2-е терапевтическое отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге, где он в последнее время жил с семьей и работал.

"Ласковый май" – советская и российская популярная музыкальная группа, которая появилась в 1980-е годы. Визитной карточной группы стала песня "Белые розы", написанная основателем группы Сергеем Кузнецовым и исполненная солистом Юрием Шатуновым.

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Напомним, в начале мая 2020-го после продолжительной борьбы с болезнью из жизни ушел российский музыкант, продюсер и участник "Ласкового мая" Владимир Бойко.

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