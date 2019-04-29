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Умер создатель легендарного самолета Ил-76

29 апреля, 02:05

Ему было 93 года

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов. 

Ему было 93 года. Дважды Герой Соцтруда, академик Новожилов являлся генеральным конструктором ОКБ Ильюшина с 1970 по 2005 годы.

Под его руководством были созданы среди прочих первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, дальнемагистральный Ил-96, установившие множество мировых рекордов.

Напомним, умер известный украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода. Он скончался на 76-м году жизни. Ранее стало известно, что в Киеве умер известный киевовед и краевед Дмитрий Малаков.

Мы также писали о том, что 22 ноября 2018 года умер известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун. В его активе – переводы таких известных писателей, как Агата Кристи, Эдгар По, Роберт Льюис Стивенсон, Стивен Кинг.

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Тег умер, самолет, конструктор, ИЛ-76

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Источник:

ТАСС

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