Уничтожение иранского беспилотника в Персидском заливе: в Москве сделали заявление

Ситуация не просто взрывоопасная, она чревата вспышкой конфликта, заявил Сергей Рябков

Фото: Flickr

Концентрация военных сил в районе Персидского залива настолько высока, что ситуация чревата вспышкой конфликта. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявления США об уничтожении иранского беспилотника.

"Мы на это обратили внимание, – сказал он. - Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам, настолько высокая, что возможны любые инциденты. Главное – не допускать эскалационного развития. Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасная, она чревата вспышкой конфликта".

Как сообщил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, универсальный десантный корабль ВМС Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотник Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке, заявил журналистам, что Тегеран не обладает информацией о сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.

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