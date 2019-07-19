Уничтожение иранского беспилотника в Персидском заливе: в Москве сделали заявление
Ситуация не просто взрывоопасная, она чревата вспышкой конфликта, заявил Сергей Рябков
Концентрация военных сил в районе Персидского залива настолько высока, что ситуация чревата вспышкой конфликта. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявления США об уничтожении иранского беспилотника.
"Мы на это обратили внимание, – сказал он. - Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам, настолько высокая, что возможны любые инциденты. Главное – не допускать эскалационного развития. Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасная, она чревата вспышкой конфликта".
Как сообщил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, универсальный десантный корабль ВМС Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотник Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке, заявил журналистам, что Тегеран не обладает информацией о сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Уничтожение иранского беспилотника в Персидском заливе: в Москве сделали заявление". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иране нет информации о сбитом США беспилотнике
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана
Иран выдвинул требования Евросоюзу для сохранения ядерной сделки
Согласно условиям соглашения, у европейских стран есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться