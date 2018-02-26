Уничтожение наемников "Вагнера" в Сирии: среди погибших были украинцы

Среди погибших представителей ЧВК "Вагнера" в Сирии были украинцы. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, в составе колонны, которую разбили силы коалиции, якобы была целая группа выходцев из Украины. Как утверждают боевики, чьи знакомые стали очевидцами события и уже давно служат в "Вагнере", название группы говорит само за себя – "Карпаты". В СБУ журналистам подтвердили, что такая группа существует. Службе безопасности удалось получить персональные данные почти двух тысяч наемников "ПГК Вагнера". При этом количество идентифицированных украинцев в нелегальной частной военной компании – почти 40 человек.

"В СБУ есть информация, что при формировании контингента так называемой "ЧВК Вагнера" для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначения как группа "Карпаты", – сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

Из публикаций российского издания "Фонтанка", которое уже несколько лет отслеживает деятельность "группы Вагнера", стало известно, что сначала подразделение "Карпаты" создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но из-за слабой подготовки состава от этой идеи отказались. После чего украинцев переправили в Сирию.

"В 2017 году группа была развернута в подразделение "Весна" (по позывным командира), его численность доведена до 100-150 человек. Кроме украинцев, в группу вошли жители "казачьих" регионов России и пятнадцать-двадцать уроженцев Чечни", – говорится в сообщении издания.

Украинское волонтерское общество "Ихтамнет", которое расследует деятельность "Вагнера" в Украине и в Сирии, еще в конце января опубликовало рапорт. В нем командир роты "вагнеровцев" сообщает, что в районе Пальмиры из-за ошибки командира отделения беспилотной разведки российкая артиллерия обстреляла своих же бойцов. В результате погиб один наемник – украинец Эдуард Приходько. Достоверность этой информации подтвердили в СБУ. Всего же в СБУ есть проверенные данные о гибели трех граждан Украины в Сирии в период с марта по апрель 2016 года.

Первый – Приходько Эдуард Евгеньевич, позывной "Боцман". На момент гибели ему было 48 лет. Зарегистрирован в Горловке. Он воевал на стороне группировок т.н. "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе. Погиб в районе сирийского города Пальмира 8 марта 2016. Второй – Конашенков Александр Сергеевич. Позывной "Конан", 27 лет. Родом из Новогродовки, Донецкая область. Воевал на Донбассе в рядах боевиков. Личный номер в "ПГК Вагнера" М-1349. Погиб 12 марта 2016 в районе Пальмиры.

Третий – Кияшко Александр Игоревич, позывной "Кеша", 23 года, Донецк, Украина. Воевал на Донбассе в составе группировок т.н. "ЛНР" и "ДНР". Погиб у сирийского города Латакия 8 апреля 2016.

Как известно, вечером 7 февраля неподалеку сирийского города Дейр-эз-Зор произошел бой между силами умеренной оппозиции Сирии, которую поддерживают США, а также силами президента Башара Асада, поддерживаемыми РФ, которые хотели захватить нефтеносный район.

Позже появилась информация о сотнях жертв со стороны сил режима, которые представляли главным образом так называемую российскую ЧВК "Вагнер". В частности, было подтверждено, что раненых и погибших срочно перевезли спецрейсом в Москву и Санкт-Петербург. Официальная Москва отрицает свою причастность к этой кампании в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии, по неподтвержденным данным, составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками.

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