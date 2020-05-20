Упавший метеорит напугал россиян (видео)

В ночь с 18 на 19 мая жители российского Канска заметили в небе природную аномалию, а после услышали громкий взрыв.

Об этом они сообщили в соцсетях, публикуя соответствующее видео.

Видео: соцсети

Видео: соцсети

Видео: соцсети

Видео: соцсети

Видео: соцсети

Пользователи предположили, что стали свидетелями падения метеорита.

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На опубликованных кадрах видео можно увидеть, как яркий объект приближается к земле и вскоре гаснет.

Необычное явление наблюдали жители Канского, Курагинского, Минусинского, Каратузского и других районов Красноярского края.

Между тем, в МЧС России говорят, что никаких жалоб от местных жителей на взрыв или нечто подобное не поступало. Других официальных комментариев по поводу ночного инцидента также не было.

Напомним, ранее сотрудники Государственного исторического музея Челябинской области сообщили о поднявшемся куполе над фрагментом челябинского метеорита, который упал в 2013 году.

Кроме того, ученые приблизились к разгадке тайны астероида (Тунгусского метеорита), который упал в Сибири в 1908 году. О том, что именно могло произойти, исследователи подробно рассказали в статье для научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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