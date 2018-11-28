"Уровень питерской подворотни": соцсети высмеяли Путина за пошлую шутку

Президент России считает, что те, кто уводит долларовую систему расчетов от России, "стреляют себе чуть выше ноги"

Российский президент Владимир Путин вновь "блеснул" чувством юмора, отличившись пошлым заявлением на тему долларовых расчетов на мировом экономическом рынке.

Видеозапись с его выступлением на форуме "Россия зовет" 28 ноября выложил у себя в Twitter российский пропагандистский журналист Дмитрий Смирнов.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше", – сказал президент РФ.

Путин: У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают такие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше! pic.twitter.com/0jBQIl0d9J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2018 г.

Путин утверждает, что из-за "нестабильности в расчетах в долларах" многие страны мира хотят перейти на использование "альтернативных резервных валют" и "создать независимые от доллара системы расчетов".

В интернете такое заявление хозяина Кремля было встречено с сарказмом и неприкрытым удивлением – комментаторы напомнили о том, что экономика России и сейчас переживает не самые лучшие времена.

Другие упрекнули Путина в том, что такие сравнения недостойны уровня главы государства.

Напомним, ранее в этом месяце Путин заявил, что все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции.

Однако ранее в Счетной палате РФ допустили рецессию экономики, если Белый дом введет дополнительные санкции в отношении России.

Кроме того, глава Центрбанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что в следующем году Россию может ждать резкое ухудшение финансовой ситуации.