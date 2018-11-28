"Уровень питерской подворотни": соцсети высмеяли Путина за пошлую шутку

Сегодня, 15:32

Президент России считает, что те, кто уводит долларовую систему расчетов от России, "стреляют себе чуть выше ноги"

Владимир Путин. Фото: Getty Images
Владимир Путин. Фото: Getty Images

Российский президент Владимир Путин вновь "блеснул" чувством юмора, отличившись пошлым заявлением на тему долларовых расчетов на мировом экономическом рынке.

Видеозапись с его выступлением на форуме "Россия зовет" 28 ноября выложил у себя в Twitter российский пропагандистский журналист Дмитрий Смирнов.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше", – сказал президент РФ.

Путин утверждает, что из-за "нестабильности в расчетах в долларах" многие страны мира хотят перейти на использование "альтернативных резервных валют" и "создать независимые от доллара системы расчетов".

В интернете такое заявление хозяина Кремля было встречено с сарказмом и неприкрытым удивлением – комментаторы напомнили о том, что экономика России и сейчас переживает не самые лучшие времена.

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Другие упрекнули Путина в том, что такие сравнения недостойны уровня главы государства.

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Напомним, ранее в этом месяце Путин заявил, что все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции.

Однако ранее в Счетной палате РФ допустили рецессию экономики, если Белый дом введет дополнительные санкции в отношении России.

Кроме того, глава Центрбанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что в следующем году Россию может ждать резкое ухудшение финансовой ситуации.
доллар, Россия, Путин, экономика России
Источник:

"Сегодня"

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