Утечка секретных данных в Великобритании: халатность или новая кибератака России

Торговые документы, попавшие в сеть, уже вызвали скандал в Великобритании. Кто стоит за сливом информации, выясняют спецслужбы

/ Фото: Pixabay

В сеть попали секретные торговые документы США и Великобритании. Дело расследуют британские службы кибербезопасности – они выясняют, стоит ли за сливом хакерская атака, и могут ли быть причастны к этой атаке российские специалисты.

Торговые документы, которые попали в сеть, были получены путем взлома или утечки данных. Об этом заявили сразу несколько источников в службах, которые занимаются расследованием. Скандальная история вызывает сразу несколько опасений — во-первых, что Россия может вмешаться и в другие выборы в европейских странах. А во-вторых — что любые, даже самые деликатные обсуждения между странами могут стать достоянием общественности и вызвать скандал.

Так, собственно, и получилось: Британская оппозиционная лейбористская партия, изучив попавшие в сеть документы, обвинила консерваторов премьер-министра Бориса Джонсона в том, что они планировали распродать часть государственной Национальной службы здравоохранения (NHS), и даже вели торговые переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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Джонсон неоднократно отрицал это утверждение. А вот Трамп подтверждал, что переговоры действительно были, еще в июле. На прошлой же неделе он заявил, что не заинтересован в медицинских сервисах Великобритании, даже если их преподнесут на "серебряном блюде".

Британский Национальный центр кибербезопасности помогает правительству расследовать, как секретные документы стали общественным достоянием, но от официальных комментариев там отказываются. А по словам источников, в первую очередь спецслужбы выясняют, была ли кража документов результатом хакерской атаки. "Есть явные доказательства, что за этим стоит нечто большее, чем просто халатность", – сказал один из источников.

Источники также сообщили агентству Reuters, что способ, которым документы были опубликованы в социальных сетях, напоминает дезинформационной кампанией, раскрытой ранее в этом году, за которой стояла Россия.

Кремль отрицает свою причастность к хакерским атакам и заявляет, что Запад охвачен антироссийской истерией. Но не так давно британские спецслужбы раскрыли операцию российских хакеров: они, притворяясь иранцами, совершили кибератаки более чем в 35 странах мира. А в конце октября компания Microsoft сообщила, что группа хакеров, связанная с правительством России, совершила кибератаки на минимум 16 международных антидопинговых агентств на трех континентах.

Страдает от кибератак и Украина: убытки составляют сотни миллионов долларов в год. Как работают киберпреступники, выяснили новости "Сегодня".

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