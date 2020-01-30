"Увидишь – убей": в России за граффити с Путиным арестовали иностранцев

Двух молодых людей из Кыргызстана обвиняют в призывах к терроризму

/ Фото: kremlin.ru

В Санкт-Петербурге, где ранее установили табличку в виде надгробной плиты российского президента Владимира Путина, арестовали двух граждан Кыргызстана за граффити с призывом убить хозяина Кремля.

Настенные рисунки стали появляться в некоторых районах Санкт-Петербурге с 27 января. В целом было обнаружено более 40 граффити с изображением Путина и надписью "Увидишь – убей".

Фото: fontanka.ru

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в связи с этим задержали 22-летних Исломбека Парпиева и Мухаммадазиза Ишматова – их обвинили в призывах к терроризму и арестовали до 27 марта 2020 года.

Киргизы подтвердили свою причастность к некоторым надписям на стенах, но заявили, что рисовали их по заказу неизвестного мужчины – он написал им в Telegram и предложил 5 тыс. рублей за работу. Они должны были изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий.

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При обысках у них дома обнаружили баллончики с акриловой краской, изданные в Саудовской Аравии "экстремистские буклеты" и оккультные тексты.

"Фонтанка" пишет, что Папиев учится в строительном университете. С детства увлекался оружием, это следует из фото в соцсети.

Фото: fontanka.ru

Любопытно, что Парпиев и Ишматов переехали в Петербург из киргизского города Ош, откуда был родом смертник Акбаржон Джалилов, который считается исполнителем теракта в метро Петербурга в апреле 2017 года.

А в прошлом году в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.

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