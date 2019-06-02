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Узника Кремля Романа Сущенко проведали в колонии жена и дочь

2 июня, 17:52

Родственники посетили его с трехдневным свиданием

Фото: AFP

Незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко посетили в колонии с трехдневным свиданием его супруга и дочь. Об этом сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

"Супруга и дочь украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока всё благополучно", – написал он.

Фейгин также выразил надежду, что "новая власть в Киеве займётся обменом украинца Сущенко на Вышинского".

Напомним, мы сообщали, что незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко просил в письмах рассказывать ему новости из Украины. Сущенко также подчеркнул, что посылки и бандероли ему передают раз в четыре месяца.

В середине мая Роману Сущенко после долгой задержки передали посылку с красками, кистями и альбомом. В то же время, как рассказал адвокат Марк Фейгин, по посылке с лекарствами есть некие трудности, так как у Сущенко в данное время есть проблемы со здоровьем по стоматологической части.

Ранее Роман Сущенко рассказывал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

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Тег заключенный, посетители, Сущенко

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Источник:

Twitter

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