Узника Кремля Романа Сущенко проведали в колонии жена и дочь
Родственники посетили его с трехдневным свиданием
Незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко посетили в колонии с трехдневным свиданием его супруга и дочь. Об этом сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин в Twitter.
"Супруга и дочь украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока всё благополучно", – написал он.
Фейгин также выразил надежду, что "новая власть в Киеве займётся обменом украинца Сущенко на Вышинского".
Напомним, мы сообщали, что незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко просил в письмах рассказывать ему новости из Украины. Сущенко также подчеркнул, что посылки и бандероли ему передают раз в четыре месяца.
В середине мая Роману Сущенко после долгой задержки передали посылку с красками, кистями и альбомом. В то же время, как рассказал адвокат Марк Фейгин, по посылке с лекарствами есть некие трудности, так как у Сущенко в данное время есть проблемы со здоровьем по стоматологической части.
Ранее Роман Сущенко рассказывал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".
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