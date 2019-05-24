Узника Кремля Станислав Клых объявил голодовку
Мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на холод в камере, на скверную пищу
Политзаключенный в России украинец Павел Клых объявил голодовку.
Об этом сообщила на странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур.
"Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем. Голодовка Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", – говорится в сообщении.
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