Узника Кремля Станислав Клых объявил голодовку

Мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на холод в камере, на скверную пищу

Станислав Клых, скриншот видео.

Политзаключенный в России украинец Павел Клых объявил голодовку.

Об этом сообщила на странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур.

"Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем. Голодовка Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", – говорится в сообщении.

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