В 2000-х были тяжелые времена: Путин рассказал, был ли у него двойник (видео)

Российскому президенту за все время его правления только ленивый не приписывал двойника

Президенту России Владимиру Путину часто приписывают двойников, однако сам он утверждает, что отказывался от них даже тогда, когда было небезопасно находиться на людях. Об этом он признался в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он вспомнил, как в начале своего президентства, в 2000-х, ему предлагали использовать дублера в некоторых местах или мероприятиях, где была повышенная угроза безопасности.

"(Идея) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", – сказал Путин.

Отмечается, что сейчас в российском интернете вопрос "двойника Путина" один из самых популярных запросов. Ранее у президента РФ уже интересовались россияне, есть ли у него двойник. В 2001 году в прямом эфире ему задала этот вопрос женщина, но он ответил отрицательно. А в 2009 году в Сочи путин и Медведев пошли погулять по набережной и люди предположили, что этой их двойники. Однако тут уже бывший премьер парировал: "Нет, не двойники, вполне живые".

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А вот начальник Федеральной службы охраны РФ Евгений Муров, который ее возглавлял в 2000 году, говорил, что использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, поэтому в такой мере просто не было необходимости.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году "двойник" Путина попал в базу "Миротворца" за то, что принял участие в съемках фильма "Каникулы президента" на территории оккупированного Крыма.

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