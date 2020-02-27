В 2000-х были тяжелые времена: Путин рассказал, был ли у него двойник (видео)

Президенту России Владимиру Путину часто приписывают двойников, однако сам он утверждает, что отказывался от них даже тогда, когда было небезопасно находиться на людях. Об этом он признался в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Он вспомнил, как в начале своего президентства, в 2000-х, ему предлагали использовать дублера в некоторых местах или мероприятиях, где была повышенная угроза безопасности.
"(Идея) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", – сказал Путин.
Отмечается, что сейчас в российском интернете вопрос "двойника Путина" один из самых популярных запросов. Ранее у президента РФ уже интересовались россияне, есть ли у него двойник. В 2001 году в прямом эфире ему задала этот вопрос женщина, но он ответил отрицательно. А в 2009 году в Сочи путин и Медведев пошли погулять по набережной и люди предположили, что этой их двойники. Однако тут уже бывший премьер парировал: "Нет, не двойники, вполне живые".
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А вот начальник Федеральной службы охраны РФ Евгений Муров, который ее возглавлял в 2000 году, говорил, что использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, поэтому в такой мере просто не было необходимости.
Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году "двойник" Путина попал в базу "Миротворца" за то, что принял участие в съемках фильма "Каникулы президента" на территории оккупированного Крыма.
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