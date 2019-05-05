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В аэропорту Москвы сгорел самолет: появились данные о пострадавших

5 мая, 20:10

Спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие

Фото: REUTERS/Nadezhda Polomoshnova
Фото: REUTERS/Nadezhda Polomoshnova.

Из-за жесткой посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево", в ходекоторой воздушное судно загорелось, пострадали более десяти человек.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на данные прибывших на место аварии медиков.


Видео: facebook.com/oldLentach

Кроме того, в дирекции аэропорта по связям с общественностью заявили, что в воздушной гавани проводится спасательная операция на борту самолета - спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие.

Как сообщается, огонь полностью уничтожил хвостовую часть самолета.

В связи с аварией другой московский аэропорт – "Домодедово" – задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов.

В Следственном комитете РФ уже возбудили уголовное дело, но пока неизвестно, по какой статье.

Напомним, что российские "суперджеты" регулярно попадают в аварии. Так, например, во время перелета в Грецию в марте у одного из таких лайнеров лопнуло лобовое стекло.

Кроме того, как уже сообщалось, после посадки в Москве лайнер Sukhoi Superjet 100 повредил крыло, задев им мачту освещения. Инцидент произошел во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово".

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Тег пожар, аэропорт, самолет, огонь, шереметьево, Sukhoi SuperJet

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Источник:

Интерфакс

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