В аэропорту Москвы сгорел самолет: появились данные о пострадавших
Спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие
Из-за жесткой посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево", в ходекоторой воздушное судно загорелось, пострадали более десяти человек.
Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на данные прибывших на место аварии медиков.
Кроме того, в дирекции аэропорта по связям с общественностью заявили, что в воздушной гавани проводится спасательная операция на борту самолета - спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие.
Как сообщается, огонь полностью уничтожил хвостовую часть самолета.
В связи с аварией другой московский аэропорт – "Домодедово" – задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов.
В Следственном комитете РФ уже возбудили уголовное дело, но пока неизвестно, по какой статье.
Напомним, что российские "суперджеты" регулярно попадают в аварии. Так, например, во время перелета в Грецию в марте у одного из таких лайнеров лопнуло лобовое стекло.
Кроме того, как уже сообщалось, после посадки в Москве лайнер Sukhoi Superjet 100 повредил крыло, задев им мачту освещения. Инцидент произошел во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово".
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