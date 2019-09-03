В аэропорту Москвы столкнулись два пассажирских лайнера: видео

В московском аэропорту "Шереметьево", который недавно был заминирован россиянином, потерявшим свою супругу, случилось новое ЧП с национальным авиаперевозчиком России.

Как сообщают российские СМИ, 3 сентября на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани столкнулись два авиалайнера.

"Аэрофлотовский рейс Москва — Пекин выруливал на "взлетку", рядом буксировали борт Royal Flight. По предварительной инфе, причиной их роковой встречи стала неорганизованность при буксировке — наземные службы "Шереметьево" что-то напутали, крылья двух самолетов организовали внеплановую встречу", – сообщает подробности аварии Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а все пассажиры на данный момент были эвакуированы.

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На месте работают российские экстренные службы.

Напомним, что в июле в аэропорту "Шереметьево" эвакуировали 178 пассажиров летевшего в Ереван самолета Boeing 737. ЧП случилось из-за задымления салона.

Другой страшный эпизод с Sukhoi Superjet 100 произошел в "Шереметьево" 5 мая, когда один из этих самолетов загорелся при аварийной посадке. После вылета по рейсу Москва – Мурманск. в борт попала молния, после чего лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Жертвой трагедии стал 41 человек.