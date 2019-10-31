В Архангельске поймали каннибала, который съел трех человек (видео)

В Российском Архангельске задержали каннибала. И это не преувеличение. Мужчина, которого вы можете увидеть в видео выше, убил трех человек и съел их. Жертвами каннибала стали его знакомые мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет России. По их данным, три убийства 51-летний россиянин совершил в течение года. Кроме людей, ради еды убивал кошек, собак и птиц. Медэкспертиза показала, что подозреваемый психически здоров. Его будут судить. Каннибал съедал часть тел, остальные выбрасывал в водоемы. Об этом сам рассказал во время следственного эксперимента.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украине продвигается по судам дело харьковских каннибалов. Чтобы скрыть убийство, отец и сын расчленили тело своей жертвы, а из мяса готовили пищу. Голову убитого полицейские нашли у Костюков на балконе. А на первых допросах сын признался, что отец съел некоторые части тела жертвы.

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А еще раньше мы писали о том, что на Донбассе каннибал жарил печень своих жертв и запивал ее самогоном. В Горловке задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятерых людей, а также в каннибализме.

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