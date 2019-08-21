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В авиакатастрофе в Греции погиб известный россиянин

21 августа, 11:46

Погибли Михаил Абрамов и Павел Акулинин

/ Фото: AFP

Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб во вторник при крушении вертолета в Греции.  Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 21 августа. .

"Погиб основатель Музея русской иконы", - сказали в пресс-службе.

Посольство РФ в Греции ранее подтвердило гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. По информации посольства, погибли Михаил Абрамов и Павел Акулинин.

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Напомним, посольство РФ в Греции уточняет детали катастрофы вертолета близ острова Порос, в ходе которой, по данным греческих властей, погибли пилот-грек и двое русских. 

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Мэр городка Галатас Костас Карояннис сообщил телеканалу ONE, что все находившиеся в вертолете, взорвавшемся и упавшем в море во вторник близ острова Порос, погибли.

Как мы писали ранее, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Кроме того, 16 августа на аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было.

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Греция крушение музей вертолет икона авиакатастрофа

Источник: ТАСС

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