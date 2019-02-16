В Австралии ввели собачьи патрули для борьбы с чайками

Собачий патруль оказался эффективным средством отпугивания чаек, и теперь будет работать постоянно

В Австралии ввели собачьи патрули для борьбы с чайками 2019-02-16T17:13:00+02:00 Россия Собачий патруль оказался эффективным средством отпугивания чаек, и теперь будет работать постоянно

Специальные патрули ввели в Сиднее. Собаки охотятся на наглых чаек. Чайки агрессивные и мешают клиентам прибрежных ресторанов и кафе у Сиднейской оперы. Обнаглели на столько, что садились прямо на столы, пытаясь украсть еду. Менеджеры заведений и некоторые посетители постоянно жаловались даже на мгновение нельзя оставить тарелки. Заказанные блюда после незваных визитов, разумеется, приходилось менять.

Собачий патруль оказался эффективным средством отпугивания чаек, и теперь будет работать постоянно.

38-летний житель Великобритании снял на камеру, как чайка нападает на новенький Lexus. Мужчина предположил, что птица приняла свое отражение на поверхности блестящей машины за атакующего врага.

Чайка клевала дверь машины, крича и подпрыгивая, и ей даже удалось победить: кое-где острый клюв действительно повредил краску на кузове.

Также мы писали о шокирующей жестокости в природе: чайки выклевывают глаза детенышам морских котиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Австралии ввели собачьи патрули для борьбы с чайками". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.