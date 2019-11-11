В Австрии по подозрению в отмывании денег задержали российского чиновника: видо

Бывшего российского чиновника задержали в Австрии по подозрению в отмывании денег. Борис Мазо был директором управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России. На родине его обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных для музея Эрмитаж. В Вене мужа выпустили под залог с запретом покидать Австрию. Решается вопрос его экстрадиции. Сам эксчиновник говорит, его преследуют по политическим мотивам, поэтому хотел получить политическое убежище в Австрии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Молдове арестовали активы сбежавшего из страны олигарха. По данным прокуратуры, общая сумма арестованного немного превышает 3 миллиона долларов. Кроме того, несколько дней назад олигарха объявили в межгосударственный и международный розыск. По неподтвержденным данным, Плахотнюк сейчас находится на территории США.

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Напомним, после разрешения политического кризиса в Молдове, в ходе которого премьер-министр от Демократической партии Павел Филип согласился сложить полномочия и уйти в оппозицию, сторонники его политической силы начали в спешке покидать страну.

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