В автозак вперед ногами: появилось видео задержания Навального в Москве

Люди на площади стали кидать в полицейских бутылки и кусты, вырванные из клумб, а в ответ получали дубинками

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали во время несанкционированного местными властями митинга в Москве. Соответствующее видео появилось в Twitter его московского штаба.

Оппозиционер сопротивлялся правоохранителям, и те его взял за руки, за ноги и понесли в автозак. Присутствующие активисты на действия полиции кричали вслед "Позор, позор".

Пользователи сети пишут, что люди на Пушкинской кидают в полицейских бутылки и кусты, вырванные из клумб. В ответ полицейские бьют дубинками по камерам фотографов.

Еще один оппозиционер Илья Яшин написал в Twitter: "Навального после задержания на митинге доставили в наше районное ОВД "Красносельское". У полиции отличное чувство юмора, надо признать".

Напомним, в Москве на митинге встретились противники и сторонники путинского режима. Одни кричали "Путин – вор", а из противоположного лагеря – "Путин – наше президент".

Как писал сайт "Сегодня", в разных городах России на антипутинских акциях задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и паковали в автозаки даже простых прохожих.

Как известно, накануне масштабных акций протеста штаб Навального огласил требования, с которыми, по их мнению, должны выступать москвичи. Это реальная борьба со взяточничеством и бедностью; возврат выборов на всех уровнях власти, обеспечение настоящей политической конкуренции; проведение полномасштабной судебной реформы; освобождение всех политзаключённых; свобода СМИ и в интернете; роспуск Роскомнадзора; соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.