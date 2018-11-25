В Азовском море российский корабль протаранил украинский буксир

В Азовском море российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир. Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил Украины.

"Пограничные корабли РФ – пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня, когда корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

"О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства", – отметили в пресс-службе.

В командовании Военно-Морских Сил ВСУ добавили, что таким образом Россия в очередной раз "продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права".

Напомним, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Россия должна исправить свое поведение в акватории Азовского моря.

Также мы писали о том, что ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря на фоне российской агрессии.



