В Азовском море зафиксирована природная аномалия: видео

Береговая линия моря отступила на несколько километров

/ Фото: Сегодня

В Азовском море была зафиксирована природная аномалия – вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров.

Как сообщили пользователи Telegram-канала Life shot, вместо водной глади, из-за ветра и похолодания, местные жители увидели настоящую пустыню.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", – говорится в комментарии к видео.

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На ролике можно увидеть, как люди, которые вышли на берег, откровенно радовались отступлению моря – вместо воды оказались ил и песок, которые смерзлись из-за серьезного мороза.

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