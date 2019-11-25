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В Азовском море зафиксирована природная аномалия: видео

25 ноября, 11:46

Береговая линия моря отступила на несколько километров

/ Фото: Сегодня

В Азовском море была зафиксирована природная аномалия – вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров.

Как сообщили пользователи Telegram-канала Life shot, вместо водной глади, из-за ветра и похолодания, местные жители увидели настоящую пустыню.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", – говорится в комментарии к видео.

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На ролике можно увидеть, как люди, которые вышли на берег, откровенно радовались отступлению моря – вместо воды оказались ил и песок, которые смерзлись из-за серьезного мороза.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Ранее мы писали об эвакуации 11 жителей заповедного острова Бирючий в Азовском море, который из-за сильного шторма оказался отрезанным от суши.

Также мы писали о том, как мощный ветер в Одессе повалил деревья и повредил электросети. Волны Черного моря достигали нескольких метров.

Мы уже сообщали, что из-за непогоды в Украине 21 ноября пострадали южные регионы – ветер валил конструкции, а пляжи практически уходили под воду. Новости "Сегодня" показали фото и видео последствий.

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вода берег Азовское море аномалия суша таганрог

Источник: Сегодня

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