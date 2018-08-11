В боинг с российскими туристами ударила молния

Сегодня, 15:25

О пострадавших в результате произошедшего не сообщается

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Boeing 737 с российскими туристами, возвращавшимися на родину из болгарского города Бургаса, ударила молния и повредила крыло самолёта.

По информации агентства, командир заподозрил, что в воздушное судно ударила молния, и после посадки попросил авиатехников внимательнее осмотреть лайнер. Эксперты сразу обратили внимание на характерные следы, которые природное явление оставило на крыле самолёта: в результате инцидента у самолета обуглились элементы конструкции крыла и заклёпки.

О пострадавших в результате произошедшего пока ничего не сообщается.

Не так давно самолет компании Ryanair, который летел из ирландского Дублина в хорватский Задар, экстренно приземлился в аэропорту немецкого Франкфурта.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Напомним, этим летом украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.
Россия, Болгария, самолет, молния, боинг
Источник:

Интерфакс

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