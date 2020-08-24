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В больнице Германии подтвердили отравление Навального

24 августа, 17:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пациенту назначили антидот атропин

Врачи клиники Шарите в Берлине подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

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"Врачи немецкой клиники Шарите подтвердили, что Навальный был отравлен – веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Состояние Алексея стабильное, но он по-прежнему в коме. Прогнозов пока нет", - сообщила она.

Действие токсина было доказано несколько раз в независимых лабораториях. Согласно диагнозу врачей, пациенту назначают антидот атропин.

"Исход болезни остается неопределенным, и на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы", – сообщили на сайте немецкой больницы.

Лечащие врачи поддерживают постоянный контакт с женой Навального.

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Напомним, что оппозиционер был доставлен в больницу Омска прямо с самолета Томск – Москва, где ему стало плохо. Российские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику "Шарите" в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Терапевт и кардиолог Алексея Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.

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