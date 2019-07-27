В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующих
Независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля
Сотрудники правоохранительных органов Москвы по состоянию на 19.00 задержали 696 человек в связи с митингом за свободные выборы.
Об этом сообщает ОВД-Информ.
Отмечается, что в отдел полиции по району Фили-Давыдково доставили четверых несовершеннолетних, где у них отобрали все личные вещи. Потом всех четверых отпустили под обязательство о явке в суд. Но при этом им возвратили не все вещи. Так, один из задержанных обнаружил пропажу денег.
Многие задержанные также говорят о том, что их били в автозаках.
Тем временем незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова выпустили прямо из здания суда.
Как сообщалось, независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.
Напомним, ранее в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных. Поводом для акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.
Кроме этого, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.
Адвокат Голунова сообщил, что полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.
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