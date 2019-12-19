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В центре Москвы новая стрельба: видео

19 декабря, 18:33

Звук выстрелов продолжаются, несмотря на нейтрализацию забаррикадировавшегося стрелка

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Несмотря на ликвидацию злоумышленника, который 19 декабря забаррикадировался в здании возле главного управления Федеральной службы безопасности РФ на улице Большая Лубянка в Москве, в центре российской столицы раздалась новая стрельба.

Тем временем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину, который в этом время находится в Москве, сообщили о случившемся.

Российские СМИ сообщают, что на месте стрельбы на Лубянке были найдены граната и рюкзак. В связи с этим вызвали саперов.

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Данные о погибших разнятся. Их количество оценивается от двух до четырех. Ранее сообщалось о погибшем сотруднике ГИБДД 32-летнем Илье Фисенко. Кроме того, сообщается о троих раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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На данный момент удалось установить, что, отстреливаясь, ликвидированный злоумышленник ранил двоих человек на проходной возле здания ФСБ. Один из них погиб.

Район ЧП остается в оцеплении, дорожное движение также перекрыто.

Напомним, что несколько дней назад в жилом районе Москвы обнаружили тело чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна – мужчину застрелили возле его автомобиля Infinity, и какое-то время он лежал мертвым на парковке.

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стрельба

Источник: Сегодня

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