В центре Москвы прошел митинг "Без слов" в память о теракте в Беслане

Сегодня, 16:34

В акции, участники которой не произносили официальных речей, приняли участие около 300 человек, включая представителей властей Москвы и Северной Осетии

Погибшие в Беслане. Фото: fedpress.ru
Погибшие в Беслане. Фото: fedpress.ru

В центре Москвы прошел митинг "Без слов" в память о теракте в школе № 1 в Беслане.

В акции, участники которой не произносили официальных речей, приняли участие около 300 человек, включая представителей властей Москвы и Северной Осетии.

Собравшиеся возложили к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" цветы, игрушки и бутылки с водой, а также выпустили в небо 334 белых шара по числу погибших в результате теракта.

Мероприятия в память погибших в Беслане прошли 1,2 и 3 сентября в других городах России и за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году в памятных мероприятиях принимать участие не планирует.

1 сентября 2004 года группа террористов захватила в заложники в школе в Беслане более тысячи человек. 3 сентября начался штурм школы, в ходе которого, по официальной версии, все боевики, кроме одного, были убиты. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Единственный выживший террорист был приговорен к пожизненному заключению.

Некоторые родственники погибших в Беслане ставят под сомнение официальную версию происходившего при штурме школы. В 2017 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить родственникам жертв теракта в Беслане компенсацию в три миллиона евро.

Как сообщалось, в России матерей детей-заложников будут судить за футболки с надписью "Путин – палач Беслана".
Россия, теракт, беслан
Источник:

Meduza

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