Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

В Чечне за фотоколлаж с Кадыровым задержали 25 человек: подробности

26 января, 18:26

В Чечне провели массовое задержание в нескольких городах из-за распространения фотоколлажа с Кадыровым

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров / Фото: AFP

В нескольких населенных пунктах Чечни, которой год назад списали 9 млрд долларов долгов, 24 января, задержали по меньшей мере 25 человек, среди которых есть и подростки школьного возраста, из-за коллажа.

На фотоколлаже, который якобы распространяли задержанные, изображен глава республики Рамзан Кадыров в одеянии православного священнослужителя.

Российские СМИ сообщают, что 11 человек задержаны в г. Шали (от школьников до 62-летнего таксиста), в с. Герменчук задержали четверых (двоих школьников и двух молодых людей 25-30 лет), еще десять человек были взяты в соседнем Курчалоевском районе.

Реклама

Причем полицейские забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей.

Всех доставили в отдел МВД по Шалинскому району, где они провели ночь. При этом полицейские не оформили протоколы задержания. По данным СМИ, задержанных подвергают избиениям.

В тренде
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рамзан Кадыров, который еще в прошлом году обещал завершить политическую карьеру, призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете.

Напомним, недавно Кадырова предложили лишить звания Героя России.

А несколько месяцев назад у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Чечня полиция Рамзан Кадыров

Источник: Радио Свобода

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Комик, на которого
Комик, на которого "спустил псов" Путин, сбежал из РоссииРоссия
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
Путин
Путин "спустил псов" на российского комика за шутку в свой адрес: видео скандального выступленияРоссия
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"Экономика
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...