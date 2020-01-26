В Чечне за фотоколлаж с Кадыровым задержали 25 человек: подробности

В Чечне провели массовое задержание в нескольких городах из-за распространения фотоколлажа с Кадыровым

Рамзан Кадыров / Фото: AFP

В нескольких населенных пунктах Чечни, которой год назад списали 9 млрд долларов долгов, 24 января, задержали по меньшей мере 25 человек, среди которых есть и подростки школьного возраста, из-за коллажа.

На фотоколлаже, который якобы распространяли задержанные, изображен глава республики Рамзан Кадыров в одеянии православного священнослужителя.

Российские СМИ сообщают, что 11 человек задержаны в г. Шали (от школьников до 62-летнего таксиста), в с. Герменчук задержали четверых (двоих школьников и двух молодых людей 25-30 лет), еще десять человек были взяты в соседнем Курчалоевском районе.

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Причем полицейские забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей.

Всех доставили в отдел МВД по Шалинскому району, где они провели ночь. При этом полицейские не оформили протоколы задержания. По данным СМИ, задержанных подвергают избиениям.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рамзан Кадыров, который еще в прошлом году обещал завершить политическую карьеру, призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете.

Напомним, недавно Кадырова предложили лишить звания Героя России.

А несколько месяцев назад у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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