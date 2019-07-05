В Черном море перевернулся катамаран с десятками пассажиров, есть погибшие

В результате ЧП с прогулочным судном в Краснодарском крае погибли 2 женщины

Фото: Кубанские новости.

В поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщают "Кубанские новости".

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля, около 17.45 на пляже "Гринвуд" в поселке Джубга.

Как рассказали изданию в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по предварительным данным, на судне находилось 43 человека, 37 – были доставлены на берег, еще 6 были подобраны из воды и доставлены на берег другими судами.

К сожалению, спасти жизнь двух женщин медикам не удалось. Они скончались на берегу.

На месте происшествия работает следственная группа. Одна из возможных причин ЧП – прогулочное судно было перегружено.

Напомним, в минувшем году баржа подмяла под себя катамаран в районе речного порта Волгограда. Прогулочное судно не было зарегистрировано в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и в момент происшествия двигалось без опознавательных огней. В результате погибли 11 человек. Пятерым удалось спастись.

Пресс-служба Ространснадзора сообщила, что катамаран, столкнувшийся с баржей, не имел право перевозить пассажиров. По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черном море перевернулся катамаран с десятками пассажиров, есть погибшие". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"