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В Черном море перевернулся катамаран с десятками пассажиров, есть погибшие

5 июля, 22:37

В результате ЧП с прогулочным судном в Краснодарском крае погибли 2 женщины

Фото: Кубанские новости
Фото: Кубанские новости.

В поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщают "Кубанские новости".

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля, около 17.45 на пляже "Гринвуд" в поселке Джубга.

Как рассказали изданию в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по предварительным данным, на судне находилось 43 человека, 37 – были доставлены на берег, еще 6 были подобраны из воды и доставлены на берег другими судами.

К сожалению, спасти жизнь двух женщин медикам не удалось. Они скончались на берегу.

На месте происшествия работает следственная группа. Одна из возможных причин ЧП – прогулочное судно было перегружено.

Напомним, в минувшем году баржа подмяла под себя катамаран в районе речного порта Волгограда. Прогулочное судно не было зарегистрировано в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и в момент происшествия двигалось без опознавательных огней. В результате погибли 11 человек. Пятерым удалось спастись.

Пресс-служба Ространснадзора сообщила, что катамаран, столкнувшийся с баржей, не имел право перевозить пассажиров. По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали. 

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Тег Россия, крушение, катастрофа, Черное море, судно, катамаран

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