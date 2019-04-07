В Черном море российский фрегат отработал уничтожение кораблей и подлодок

Российский корабль Адмирал Григорович вместе с авиацией и подводными силами устроил охоту на "вражескую субмарину"

Фрегат РФ "Адмирал Григорович". Фото: Минобороны РФ

В Черном море российский фрегат отработал уничтожение кораблей и подлодок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9bb/72c/5ca9bb72cfa59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9bb/72c/5ca9bb72cfa59.jpg 2019-04-07T12:09:54+03:00 Россия Российский корабль Адмирал Григорович вместе с авиацией и подводными силами устроил охоту на «вражескую субмарину»

После вчерашний учений ракетных кораблей РФ, сегодня фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел учения по отработке артиллерийских стрельб.

Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулев, передает Крым.Реалии.

Отмечается, что военнослужащие РФ сдавали зачет "Плавание и ведение боя одиночным кораблем".

"В рамках завершающего этапа подготовки корабля к выполнению задач по предназначению, экипаж провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнил электронные пуски зенитными ракетами и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", – сообщил Рулев.

В то же время стало известно, что в маневрах фрегату помогали подводные силы и морская виация Черноморского флота. Они совместно отработали поиск, обнаружение, слежение и уничтожение вражеской субмарины условного противника. А уже при возвращении в пункт постоянной дислокации экипаж фрегата отработал действия по обороне и защите корабля при переходе морем.

Напомним, недавно Россия начала в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей. Отмечается, что маневры в Крыму проходили в рамках учений войск Южного военного округа РФ, в который незаконной включен и украинский полуостров.

В свою очередь ВМС Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черном море российский фрегат отработал уничтожение кораблей и подлодок". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.