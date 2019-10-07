В День рождения Путин поднял себе и Медведеву зарплату

Зарплаты увеличиваются с 1 октября 2019 года на 4,3%

/ Фото: AFP

Зарплаты лиц на государственных должностях, включая российского президента и премьера, с 1 октября увеличены на 4,3%.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Еще двумя указами глава российского государства на аналогичную величину повысил денежное вознаграждение руководителю Следственного комитета и генеральному прокурору РФ.

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Таким образом, зарплата повышается на уровень инфляции по итогам 2018 года.

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А тем временем, в Киеве в понедельник, 7 октября, под зданием посольства России в Украине на Воздухофлотском проспекте прошла акция-перформанс "Суд над Путиным". В ходе мероприятия активисты провели импровизированный Гаагский суд над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, который ранее вновь стал объектом насмешек.

Ранее в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Новости "Сегодня" также сообщали, что прогуливаясь с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на авиакосмическом салоне МАКС-2019, Владимир Путин подошел к лотку с мороженым и купил десерта на 5 тыс. рублей, попросив продавщицу отдать сдачу "на развитие авиации". Но внимание российских СМИ привлекла одна необычная деталь: та же самая мороженщица продавала лакомство Путину на МАКС и два года назад. Единственное отличие заключается лишь в том, что тогда хозяина Кремля сопровождали другие чиновники.

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