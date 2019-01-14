В детсадах Москвы произошла вспышка дизентерии: родители обвиняют "повара Путина"

Вспышка дизентерии произошла в детсадах Москвы. С температурой и расстройством желудка в больницы попали сотни детей. Официальные власти убеждают – у детей обычная ОРВИ.

Новый год сын Дианы Алямовой встретил на больничной койке.

"Госпитализировали ребенка с температурой 40, рвота, понос, обезвоживание. Ребенок посинел, потерял сознание и чуть не умер. В выписке указано, что у нас обнаружен шигеллез", – делится мать заболевшего мальчика.

С такими же симптомами в больнице и дочь Елены. Вместо детского праздника с елкой – капельница и строгая диета.

"Признаки дизентерии, но такой диагноз нам не ставят. Официально никто ничего не говорит, все скрыто, догадками-разговорами, есть предположение что это связано с питанием", – рассказывает женщина.

Заболело по меньшей мере 200 дошкольников более чем в 10 садах Москвы. Все питались в детских столовых. Учреждения закрыли на карантин.

Накануне Нового года в детском саду на юго-востоке Москвы заболело сразу 154 ребенка. Отсюда их увозила скорая помощь. На больничных койках – дети с температурой и расстройством желудка.

У Марата до сих пор болеют все трое детей. Отец вспоминает, как скорые одна за одной мчались в садик.

Руководители учреждений только один раз встретились с родителями. Но и тогда пытались убедить их: вспышки дизентерии нет, а учреждения закрыты на карантин в связи с ростом заболевания ОРВИ и гриппом.

Между тем, больных детей ежедневно становится больше. И родители считают, что местная власть умышленно скрывает информацию об "эпидемии".

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В свою очередь, местные власти не признают результатов анализов, которые предоставляют родители. Хотя они сделали их в различных частных лабораториях. Там обнаружили у детей бактерию Шигеллы. Именно она и является возбудителем дизентерии. Но родителей обвиняют в подкупе экспертизы.

Роспотребнадзор официальных комментариев не дает. Молчит и городской департамент образования и все федеральные каналы. Хотя выяснилось: все детсады обслуживает один и тот же поставщик продуктов – "Конкорд". Его владелец – Евгений Пригожин. Он сотрудничает с частной военной компанией Вагнера, боевики которой были на Донбассе и в Сирии. А ныне руководителя предприятия называют "поваром Путина" за организацию банкетов в Кремле. Именно из-за близости Пригожина к российскому главе и скрывают эпидемию – считают родители.

Пока официальные власти скрывают опасную болезнь, эпидемия обороты не снижает. Дизентерией заразились уже двое родителей пострадавших детей.

Ранее у 56 детей и четырех взрослых, госпитализированных из лагеря "Орленок" в Донецкой области был подтвержден диагноз "дизентерия".

Тогда в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.