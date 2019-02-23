В ЕC испугались "Северного потока – 2", а Беларусь собралась в НАТО: ТОП-5 новостей мира

В Бельгии 27 верных гитлеровцев до сих пор получают пенсии от Германии

Фото: AFP.

В ЕC испугались "Северного потока – 2", а Беларусь собралась в НАТО: ТОП-5 новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/007/b90/5c7007b90dfe8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/007/b90/5c7007b90dfe8.jpg 2019-02-23T11:00:00+02:00 Россия В Бельгии 27 верных гитлеровцев до сих пор получают пенсии от Германии

В России собираются штрафовать полных работников, а в Индии продолжается эпидемия авиакатастроф. Читайте главные новости мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве

20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Эту информацию сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.

"Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящим из третьих стран (к ним относится и "Северный поток – 2"). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве. Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сети", – говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. В чем они заключаются?

По данным Deutsche Welle, "газпромовский" трубопровод не должен мешать ни конкуренции на рынке, на котором он будет действовать, ни безопасности поставок внутри ЕС. Депутат Европарламента от фракции зеленых Райнхард Бютикофер, известный своей непримиримой позицией по отношению к "Северному потоку – 2", уверен, что проект не соответствует этим условиям.

Еврокомиссия настаивает на том, что трубопроводы из третьих стран должны действовать по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС – опять же, это условие здоровой конкуренции на рынке. Согласно законодательству, одна и та же компания не имеет права, с одной стороны, добывать и продавать голубое топливо, а с другой – транспортировать его: тут либо одно, либо другое. А на данный момент правом на экспорт газа по российским трубам обладает только "Газпром". Так что теперь у российского газопровода должен быть независимый от "Газпрома" оператор.

Для гарантирования независимости оператора предусмотрен целый ряд защитных механизмов. Например, он должен владеть активами, необходимыми для транспортировки, самостоятельно набирать персонал, самостоятельно принимать решения по транспортным активам.

Еще одним требованием является предоставление доступа к "трубе" для третьих компаний. На практике это означает, что "Газпрому" придется поступиться своим эксклюзивным правом на экспорт российского газа в Евросоюз. Российская компания не сможет использовать все мощности "Северного потока – 2" – часть его мощностей придется держать свободной для других компаний из Евросоюза, которые должны иметь возможность использовать мощности трубопровода для прокачки собственного газа.

Наконец, поправки лишают "Газпром" возможности устанавливать собственные тарифы на транспортировку, которые также не должны нарушать условия конкуренции. Тарифы будет устанавливать не собственник трубы, а национальный регулятор.

Беларусь взяла курс на улучшение отношений с ЕС и НАТО

Министерство обороны Беларуси обнародовало уточненную Концепцию международного военного сотрудничества на 2019-2023 годы, в которой указан курс на улучшение отношений с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом. Согласно этой концепции, Беларусь взяла курс на улучшение отношений с ЕС и НАТО.

В отдельном блоке документа говорится о формировании так называемого "пояса добрососедства", который предусматривает поэтапное улучшение отношений со странами – членами НАТО, Евросоюза и другими государствами, уважающими суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также работающими "над доверительным и равноправным диалогом".

Также в Концепции указан стратегический курс на партнерство Минска с Москвой и стремление к высокому уровню отношений со странами – членами Организации Договора о коллективной безопасности, Китаем и СНГ.

Кроме того, перспективным направлением для Беларуси было определено взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества, а особое внимание уделяется отношениям с Сербией. С документов были ознакомлены военные атташе 28 стран в Беларуси.

Граждане Бельгии до сих пор получают пенсию от Гитлера

В Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Германии, которую назначил Адольф Гитлер в 1941 году. Об этом сообщает местная газета.

Размер такой пенсии составляет от 425 до 1275 евро. Их получают люди, которые воевали за Германию во время Второй мировой войны, или их наследники. Кроме того, в издании отмечается, что эти выплаты гарантировали за "лояльность, верность и послушание".

Власти Германии обязаны выплачивать эту денежную помощь, поскольку взяли на себя обязанности руководства нацистской Германии после окончания войны.

В парламенте Бельгии возмутились тем, что в казну страны не поступают отчисления с этих выплат. Власти Бельгии считают, что эти выплаты нужно прекратить.

В Индии столкнулись и потерпели крушение два военных самолета

19 февраля на юго-западе Индии потерпели катастрофу два самолета военно-воздушных сил. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019. Самолеты авиационно-пилотажной группы столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа, после чего и потерпели крушение. К счастью, пилоты самолетов успели катапультироваться и не пострадали.

Это не первая катастрофа воздушного транспорта в небе Индии. Напомним, что 13 февраля неподалеку от города Джайсалмер потерпел крушение истребитель МиГ-27 местных Военно-воздушных сил. Инцидент произошел во время тренировочной миссии у Похранского гарнизона. Пилот успели катапультироваться.

А 1 февраля потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

В России хотят начать штрафовать полных людей

Министерство здравоохранения России планирует обсудить идею измерения талии сотрудников в качестве профилактики производственного здоровья, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. При этом полных россиян будут штрафовать.

"Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим", – сказала российский министр, назвав это "обычной частью физикального осмотра человека, чтобы определить индекс массы тела".

Таким образом, она прокомментировала заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предупредила, что ее ведомство изучает опыт Японии, где на законодательном уровне мужчинам запрещено иметь талию больше 90 см, а женщинами – 80 см.

Она также отметила, что в противном случае гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования, а штрафы за то, что компании не заботятся о здоровье работников, могут ежегодно достигать 19 млн.

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